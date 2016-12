Diumenge, 25 de desembre de 2016 21:25 h

La cimera pel “Pacte Nacional pel Referèndum” és una gran victòria del govern de Junts pel Sí, i del tàndem Puigdemont – Junqueras. Un pacte que ha despertat les alarmes entre els partits unionistes i els seus mitjans de comunicació de Madrid i Catalunya.



Que Ada Colau com a líder dels comuns hi participi i tingui un protagonisme és una jugada brillant sense cap mena de dubte, fins i tot el mateix Pisarello s’ha vist obligat avui mateix a matisar el posicionament i la capçalera del Grup Godó ha advertint Colau de la “trampa de Puigdemont”, una clara prova que la cimera ha estat un èxit important del procés.



Tenint en compte a més que els partits espanyols faran visible que el referèndum pactat es impossible a Espanya, el país d’Europa amb més incompliments de normes comunitàries, la cimera nadalenca ha despertat el neguit entre l’unionisme. Espanya es retratarà sola i farà molt difícil i difícilment explicable un no dels comuns a un referèndum d’autodeterminació.



L’alternativa al referèndum és sens cap mena de dubte la submissió, acceptaran “els comuns” aquesta situació o tindran la valentia de ser partícips de la revolució democràtica més important i participativa dels darrers ans a Europa? O referèndum o submissió.