2017, l’any de la República Catalana

Diumenge, 1 de gener de 2017

El compte enrere ha començat, aquest 2017 tindrem referèndum o tindrem arguments per a un declaració unilateral d’independència, ara tot depèn de nosaltres. Un cop aprovats els pressupostos, si la CUP no desaprofita l’oportunitat que té, i si finalment una majoria de la ciutadania vota independència en el referèndum o dóna ple suport en la decisió de proclamació de la República, en el cas que el govern espanyol apliqui la força per retirar les urnes, el procés culminarà.



Si finalment tenim pressupostos, el procés es imparable i obligarà a la nova força política creada a l’entorn d’Ada Colau a decidir si vol seguir dins la utopia impossible d’una Espanya federal o participar i ser protagonista de la major revolució democràtica dels darrers anys a Europa: el naixement d’una nova república, la República Catalana.



Tindrem república si aguantem, si ho tenim clar i la nostra classe política fa les coses ben fetes, l’alternativa seria molt pitjor, seguir formant part d’Espanya, una Espanya on el seus governants no ens perdonaran mai que els haguem fet el major desafiament democràtic; iniciar el procés cap a la República Catalana.