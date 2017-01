El pressupost ens fa perdre el temps

Diumenge, 15 de gener de 2017 19:50 h

1 ( 2 vots ) carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta



Si ens creiem que podem guanyar el procés independentista hauríem de tancar el debat del pressupost, que no oblidem és autonòmic, el més ràpidament possible. És impossible pactar un pressupost coherent entre Junts pel Sí i la CUP, pressupost, amés, que depèn en bona part d’Espanya. Per això, el debat pressupostari és una trampa pels partits independentistes.



Si ens creiem el procés, d’aquí unes mesos podrem fer el primer pressupost de la República. Perquè això sigui possible cal primer guanyar el referèndum, i ara hauríem de centrar els esforços en això, fixeu-vos sinó en el que escriu i diu la premsa unionista i els partits polítics espanyols, pendents que la CUP els tombi i anem a unes eleccions autonòmiques.



Cap independentista entendria que no arribéssim al referèndum per mig punt més de l’IRPF o per un concert escolar de més o de menys a les escoles d’elit. Passem ja la pantalla del pressupost autonòmic i dediquem els nostres esforços a garantir la celebració del referèndum. Un cop aprovat, despertarà les alarmes entre els unionistes i els seus lobby de poder començaran actuar de veritat, l’operació Catalunya prendrà força i cal tenir les nostres forces concentrades en el referèndum. Ara toca referèndum i toca guanyar-lo.



Una dada a considerar és el reportatge que publica avui El Periódico sobre com les autonomies sobre finançades no han aprofitat els diners de la solidaritat per disminuir les diferències entre territoris a l’estat, i el que és encara més greu, no ho han aconseguit ni sumant les ingents injeccions de diners procedents dels fons europeus. Un element més que demostra que continuar a Espanya amb un pressupost autonòmic no és la solució i, per tant, quan abans passem del pressupost, abans aconseguirem l’objectiu.