Ja tenim pressupostos! Guanyem el referèndum

Diumenge, 22 de gener de 2017

El proper 28 de gener la CUP donarà el sí a l’aprovació dels darrers pressupostos autonòmics, pressupostos que duraran uns pocs mesos si es guanya el referèndum, fet que obrirà la porta als primers pressupostos de la República. El sí de la CUP als pressupostos farà esclatar les alarmes entre la classe política espanyola i els mitjans de comunicació espanyols i els catalans partidaris de la tercera via, per ells el sí cupaire serà el botó nuclear de la desintegració de la seva Espanya.



Cal preparar-se per guanyar, ningú entendria el contrari, que batalles polítiques independentistes facilitessin la victòria d’Espanya, si perdem, els polítics espanyols no ens ho perdonaran mai, mai ens respectaran, si guanyem també guanyarem el respecte d’Espanya.



Amb l’aprovació dels pressupostos ja no tenim excusa, cal intensificar la campanya per guanyar, amb el sí als pressupostos també trenquem l’ambigüitat del nou projecte del comuns l’estratègia plasmada en els seus documents fundacionals salten pels aires, Ada Colau ja no pot quedar al marge del procés independentista, ja no pot passar del referèndum perquè se li acabaria bona part de la seva credibilitat. Amb els pressupostos, els comuns ja no poden passar del referèndum, estan obligats a jugar-hi.



El referèndum ja no te excuses, el mateix CNI ho diu en un informe filtrat. Imagineu si tot va pel bon camí i ni tant sols esperem el setembre per celebrar-lo i es trasllada abans de l’estiu? Cal ser agosarats per guanyar, aprofitem que a Espanya encara pensen que la CUP ho farà saltar tot pels aires, comencem la campanya per explicar amb claredat que a la República Catalana tothom hi sortirà guanyant, fins i tot els espanyols descobriran com els han enganyat els seus líders. Sense “la revolució” a Catalunya mai no serà possible “la revolució a Espanya.