Del pressing CUP al pressing Colau

Un cop la CUP ha decidit aprovar els pressupostos, el referèndum ja no té excusa, els responsables de l’actual govern tenen l’obligació de tirar-lo endavant i deixar-ho tot preparat el més aviat possible. D’altra banda, ens toca una mica tots els partidaris del dret a decidir fer possible que Ada Colau i els seus acceptin participar-hi, aconseguir-ho farà possible certificar la victòria del procés més revolucionari produït els darrers anys a Catalunya.



Ara toca el pressing al Govern de Puigdemont i Junqueras per tal que tot estigui preparat, i toca també començar la campanya per guanyar el referèndum i garantir la participació dels comuns, el compte enrere ha començat i hem de preparar-nos per la resposta de l’estat espanyol que ja ha començat a embogir i embogirà encara més, ho comprovarem en les properes setmanes.



Ens hem de preparar per guanyar, no ens podem permetre errors i molt menys perdre, ara sí que ho tenim a tocar i només depèn de nosaltres. Cal superar els errors i tenir en compte que bona part dels mitjans de comunicació intentaran rebentar el procés intoxicant greument, exagerant els nostres errors i amagant els greus errors de l’unionisme i la guerra bruta de les clavegueres de l’estat.