Dimecres, 1 de febrer de 2017

Rajoy és molt gran i ens posa les coses fàcils, el president espanyol seguint la millor tradició espanyola no negocia amb el contrari, Rajoy vol imposar i ara ha filtrat que per impedir el referèndum català precintarà els col·legis electorals. Sens dubte amenaces i poca cosa més.



El president del govern espanyol ens ha donat la icona que tot procés independentista, o tota revolta democràtica necessita, si l'Estat precinta la democràcia, els catalans ho tenim fàcil, a rebentar precintes.



Recordeu la caiguda del mur de Berlín? Com de fàcil que va ser, tothom volia un record d'aquell mur, jo també vull "un precinto espanyol", doncs ja ho sabem, a rebentar precintes espanyols.