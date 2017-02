6F: Primer dia de la resistència independentista

Diumenge, 5 de febrer de 2017 20:05 h

Malgrat el que digui certa premsa com 'La Vanguardia' i 'El Periódico', aquest dilluns es convertirà en el primer dia de la resistència pacifica a la croada contra el procés independentista que la Moncloa ha endegat de fa temps.



Aquest diumenge mateix el president Mas concedeix una entrevista a la capçalera del Grup Zeta i el seu director no té cap escrúpol per fer un article infame contra el mateix Mas i el procés, un mitja arruïnat, que estaria obligat si fos una empresa normal a tancar, però que el seu col·laboracionisme contra el procés el salva de tancament i liquidació.



Igualment el president Puigdemont concedeix aquest diumenge una entrevista a la capçalera del Grup Godó que anirà acompanyada d'un especial sobre Mas de la mà de Josep Cuní que, recordem, omple les tertúlies del seu programa amb amargats del procés. Però el Grup Godó és més intel·ligent que el Grup Zeta, perquè és un mitjà adaptatiu, va adaptar-se a la república, a la Guerra Civil, al franquisme, a la democràcia i al govern Colau i sens dubte intentaran adaptar-se a la República Catalana sigui ara, sigui el 2020 com va preveure Alexandre Deulefau. O sigui, quan toqui.



Però no serà gracies aquests dos grups mediàtics que guanyarem la independència sinó gràcies a les més de 40.000 persones que aquest dilluns ompliran i desbordaran el passeig Lluís Companys i als milers de persones que hi donaran suport des dels seus llocs de treball o residència. Serà la primera gran mobilització no festiva del procés, la primera de moltes que obligatòriament, si volem guanyar, haurem de fer per derrotar un estat espanyol que no vol negociar, que tant sols vol guanyar.