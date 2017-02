No cal espanyolitzar el #VolemAcollir

Diumenge, 12 de febrer de 2017 20:25 h

Ahir milers de catalans es van sentir orfes en la campanya a favor d’integrar refugiats.Uns discursos demagogs al Palau Sant Jordi en clau aliena a la voluntat dels catalans, que sempre han demostrat interès en acollir, van defraudar molts dels assistents al concert i també a molts dels espectadors de TV3.



Que dos dels tres presentadors de l’espectacle, Gemma Nierga i Jordi Évole, no s’hagin compromès amb la major revolució democràtica dels darrers anys a Europa, i que treballin per mitjans agressius contra el procés independentista com són Prisa i Planeta, ja denota el biaix de l’organització.



Que l’organització posi els líders polítics a la llotja del Palau Sant Jordi perquè desprès el mediàtic Jordi Évole els afuselli en públic i en directe per TV3,i els posi al mateix sac que la classe política espanyola, és d’un alt grau de cinisme. Llàstima que la realització de l’espectacle (sigui TV3 o Mediapro) censuressin els primers plans dels polítics escoltant les paraules de pur populisme d’Évole.



Però, tant de populisme i cinisme han trobat resposta a les xarxes socials,molts usuaris han respost amb contundència la demagògia d’Évole i altres discursos de l’espectacle i han criticat el silenci dels organitzadors davant la major revolució democràtica dels darrers temps com és el procés independentista, amagar aquesta realitat expulsa d’aquesta campanya a milers de catalans.



"Si no vols incompetència, guanya't la independència"



Aquesta resposta de Lluís Llach a Évole ho deixa molt clar, amagar la realitat d’un país que vol viure en llibertat i que aspira a decidir i acollir refugiats i posar els seus governants al mateix sac dels líders polítics espanyols és pura demagògia, igual que alguns dels discursos del organitzadors.



Si realment volguessin acollir no tindríem problemes a l’hora d’acceptar i ser favorables a la independència dels catalans. Oposar-se a la independència és ser còmplices del no acolliment.