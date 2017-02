Cal una cimera de Puigdemont, Junqueras i Colau

Diumenge, 19 de febrer de 2017 19:50 h

0 ( 1 vot ) carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta



Aquest dissabte va quedar clar que sense la bona gent independentista la manifestació a favor dels refugiats hagués estat una manifestació més, com la del primer de maig o qualsevol altre convocada per diferents col·lectius i que acaben sent irrellevants.



Quan el periodista Jordi Evole va posar al mateix sac els governs espanyol i català va despertar indignació entre molts independentistes farts de que els obviïn. Ara es podran amagar fotos d’estelades a la manifestació, però no podran amagar la realitat, sense la república catalana no tindrem refugiats perquè Espanya és el darrer bastió de la insolidaritat. L’estat espanyol viu de cobrar d’Europa i de practicar l’ espoli a Catalunya, només la independència de Catalunya farà possible l’alliberament dels espanyols dels seus hipòcrites governants.



Per això, ara cal intel·ligència per guanyar la independència. Avui el diari espanyol ‘El País’ explica que el govern espanyol intenta seduir l’entorn Colau i altres per aturar la independència. Ara Colau i els seus tenen línia oberta als diferents ministeris, son rebuts i contestats amb màxima rapidesa, com també passa amb altres alcaldes i alcaldesses catalans que es mostren distants amb el procés independentista.



Amb l’actual escenari queda clar que ara és l’hora de la veritat, és l’hora d’ una cimera entre Puigdemont Junqueras i Colau per un pacte pel full de ruta independentista. Si això vol dir pactar la governabilitat de Barcelona es fa, sempre i quan el pacte suposi reciprocitat per a donar suport a la celebració del referèndum. Si això vol dir un gran pacte de les tres forces polítiques a totes les institucions on sigui possible es fa, i d’aquesta manera guanyaríem segur la legitimitat del procés.



Si cal sacrificis per part d’alguns es fa, ja decidirem democràticament qui governarà la república i els ajuntaments d’aquesta república. Ara toca guanyar per majoria i també en participació.