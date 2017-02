El “Grupo Planeta” intoxica contra el procés, però guanyarem

Diumenge, 26 de febrer de 2017 20:05 h

El procés independentista és un moviment d’àmplia base social i democràtic capaç de generar les més grans mobilitzacions dels darrers anys a Europa i al món, un moviment clarament guanyador però que té contrincants poderosos, entre ells, un que té molts diners, poder i el control dels grans mitjans de comunicació, parlem del Grupo Planeta, l’imperi de la família Lara creat a l’ombra i sota el favor de la dictadura franquista a Barcelona.



L’imperi Planeta controla la major part de canals de televisió i bona part de la premsa escrita. Controla Antena 3 i La Sexta, l’emissora de ràdio Onda cero i, tot i no controlar Telecinco, té en aquesta cadena un aliat contra el procés. El grup també gestiona el diari La Razón, dirigit per Paco Marhuenda, un català carregat d’odi a Catalunya, i amb un petita participació també controla la capçalera del Grupo Zeta, El Periódico, que dirigit per Enric Hernández ha tingut una deriva digna de fer la competència al mateix Marhuenda.



El grup té, a més, la gran virtut de disfressar-se, quan cal, de progre i utilitzar mitjans com La Sexta o El Periódico per promocionar un fals discurs populista o mal anomenat d’esquerres i amb personatges com Évole, Pastor i programes com La Sexta noche o Al Rojo Vivo, ajuden a lluitar contra el procés independentista. Diríem que són imprescindibles per evitar la victòria clara independentista.



A aquest escenari, cal sumar-li el seguidisme per part de la premsa catalana. El Grupo Planeta escriu, falseja i intoxica i bona part de la premsa catalana fa el joc al seu relat,fins i tot el TN vespre d’ahir va obrir amb la filtració de suposades noves dades sobre el 3%, al final una farsa més que es reprodueix davant moments claus de la història del procés.



Cal que tinguem present que el Grupo Planeta seguirà en aquesta línia, però no ens podem permetre que el relat ens l’escriguin des del Grupo Planeta, Zeta o Godó. El relat de la democràcia l’escriu cada dia la gent i aquest és el relat que importa, el que ens farà sense dubte guanyadors i lliures.