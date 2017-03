Quant han rebut Godó i Zeta per anar contra la independència? (2)

Diumenge, 12 de març de 2017 20:15 h

Si l’editorial de la setmana passada ha estat la més vista en els 10 anys d’història del directe!cat, també ha estat la que més preguntes ha comportat. De de quines xifres parlem? doncs aquí ho teniu: els dos grups mediàtics, només l’any 2015, han rebut més de 17 milions d’euros de les administracions catalanes.



Diners pagats pel Govern de Catalunya i per l’Ajuntament de Barcelona només en publicitat institucional, i malgrat que el Grup Godó té tres fonts d’ingressos - premsa escrita, ràdio i TV-, i el Grup Zeta només té la premsa escrita, és aquest últim grup el màxim beneficiat dels diners institucionals. A les xifres publicades caldria afegir les rebudes d’altres administracions com podrien ser les diputacions, l’Àrea Metropolitana o altres grans ajuntaments, ja sigui a través de subscripcions o altres patrocinis.



I nomes parlem dels diners rebuts per les administracions catalanes, diners que serveixen per actuar contra el procés independentista, tal com es pot comprovar dia rere dia, com falsegen la realitat i tergiversen el procés democràtic independentista per anar en contra la independència. Els dos grups mediàtics, tocats financerament en els darrers anys per la caiguda de les vendes, s’aferren a intentar deslegitimar la major revolució democràtica d’Europa dels últims anys.



El Grup Godó aguanta molt millor la crisi que el Grup Zeta, però igualment necessita els diners i les ajudes de les administracions catalanes per sobreviure.



El Grup Zeta ho té molt pitjor, un deute de més de 100 milions d’euros, uns incompliments del conveni amb els creditors i uns treballadors cansats de patir les derives unionistes d’un director obsessionat que per carregar-se el procés independentista deixarà sense vendes el diari que dirigeix.



Esperem no haver de lamentar que totes aquestes ajudes contribueixin de forma important a fer fracassar el procés, però seria raonable que es fes quelcom per evitar armar l’enemic d’un procés democràtic i majoritari a Catalunya com és l’independentista. No cal donar benzina als enemics del procés.