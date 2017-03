Primer acte conjunt de #PuigdemontJunqueras i no serà l’últim

Diumenge, 19 de març de 2017 22:10 h

Sembla mentida que un article conjunt del president Puigdemont i del vicepresident Junqueras a el diari El País tingui la capacitat de generar eufòria a la ciutadania que vol votar en un referèndum sobre la independència.



Aquest article “Que guanyi el diàleg, que les urnes decideixin” es pot considerar com el primer acte de campanya conjunt dels dos partits que formen el primer govern independentista fet mai a Catalunya, serà l’inici de la campanya pel referèndum, un article en que el govern català li diu a Rajoy que el “farà en qualsevol cas”.



I fonts ben informades diuen que aviat tindrem l’anunci d’un gran acte conjunt obert a totes les forces polítiques i a les entitats de la societat civil com a inici de la campanya pel sí a la independència. Comença l’hora de la veritat i sembla que ho farem bé, units per aconseguir guanyar la República Catalana.