Els del “No” ja han començat la campanya

Diumenge, 26 de març de 2017

Diu Rajoy que no hi haurà referèndum, ho diu també el PSOE, però fa dies que han començat la campanya pel No. El problema es que ho fan com sempre, amb falses promeses i mentides, tenen por a la democràcia del dret a decidir.



S’anuncia per dimarts una nova visita del president espanyol a Catalunya i que farà un anunci espectacular sobre inversions en infraestructures, sembla tot plegat un veritable sarcasme, desprès d’anys de promès incomplertes, de lleis i sentencies del TC abandonades pel govern espanyol.



Diuen que aquest dimarts el president Puigdemont i el vicepresident Junqueras publicaran un segon article conjunt precisament per parlar d’infraestructures com a resposta a les falses promeses que Rajoy farà a Barcelona, una bona manera de desarmar la campanya del No al referèndum.



Si els unionistes fa dies que han començat la campanya pel No, malgrat assegurar que el referèndum mai se celebrarà, comença a ser hora d’activar tots els mecanismes per fer campanya a favor del Sí. I segurament cal fer actuacions unitàries a favor del Sí, la gent va agrair el primer article conjunt de Puigdemont i Junqueras i agrairia si es produeix aquest segon article. Cal començar la campanya pel Sí amb totes les forces disponibles.



Ara ja comença a ser urgent establir la pregunta i, sobretot, la data, i activar la campanya amb totes les forces disponibles. Els unionistes porten mesos activats i disposen de molts mitjans - diners, joc brut, les clavegueres de l’estat...-, per boicotejar el procés i implícitament fer campanya pel No a la independència. Volem guanyar i per guanyar ens cal començar la campanya.