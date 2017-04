L'unionisme mediàtic no ha de poder amb la nostra voluntat

Diumenge, 2 d'abril de 2017 23:40 h

Aquesta setmana hem estat testimonis d'un nou exercici de manipulació del relat mediàtic per part de l'unionisme, malgrat el fet que el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió demostri que l'independentisme és majoritari i que davant les urnes un 66% dels catalans votaria 'sí' si demà es fes un referèndum independentista amb una participació del 74%. La victòria és absoluta, per aquest motiu diaris com La Vanguardia, El Periódico i mitjans televisius com 8TV es fan afanyar a enfocar els resultats amb el creixement de 'no' en la pregunta 'Voleu que Catalunya es converteixi en un estat independent?' sense concretar si és una votació en un referèndum, si la resposta és vinculant ni si hi ha negociació o no amb l'Estat.

L'unionisme mediàtic s'agafa a només aquesta qüestió de tot el CEO per destacar que el 'no' s'imposa amb el 48,5% contra el 44,3% del 'sí'. L'independentisme no ha de comprar el discurs unionista, ni tan sols donar-li credibilitat, ja que els resultats electorals demostren que la representació sobiranista és majoritària i solida. Tanmateix, el que sí que cal tenir el compte és la desmotivació d'un sector independentista que pot quedar-se a casa si no hi ha el referèndum que Junts pel Sí i la CUP convocaran per al setembre vinent.

Hem de valorar la majoria absoluta independentista com es mereix, com un aval del procés independentista i el referèndum. Vénen mesos molt durs, on els cops judicials i mediàtics seran forts per frenar i acabar amb l'independentisme. Hem de ser forts, valents i mantenir-nos units. Mantenir el rumb, treballar per la independència i proclamar-la un cop guanyem el referèndum. La nostra voluntat és la garantia de la victòria final.