Si us plau, anem per feina

Diumenge, 16 d'abril de 2017 21:20 h

Queden pocs mesos per fer possible el referèndum i no podem perdre el temps en errors propis, ningú té dret a gravar converses alienes i menys filtrar-les per fer-les públiques. Ara no toca donar munició a l’enemic i menys a una justícia espanyola polititzada i sota control del govern espanyol. Esperem que tots els implicats estiguin a l’alçada del moment i comencem d’una vegada per totes la campanya de les nostres vides, la campanya per celebrar el referèndum i guanyar-lo.



Seria segurament el moment de fer un gran acte de totes les forces independentistes i les entitats de la societat civil per confirmar que celebrarem el referèndum i el guanyarem, un gran acte encapçalat pel president Puigdemont i el vicepresident Junqueras amb representants de la CUP, Assemblea, Òmnium, AMI i la ciutadania que mostri al món la voluntat inequívoca de donar la veu al poble de Catalunya.



Desprès de cinc anys de multitudinàries manifestacions cíviques a favor de la independència ningú entendria que això no passes, hem de fer-ho junts per guanyar, per guanyar les ambigüitats dels comuns i de la seva líder i, sobretot, per guanyar les amenaces, el joc brut d’unes forces polítiques espanyoles que no accepten la democràcia.



Nomes la incompetència de la nostra classe política pot fer possible la derrota independentista, la ciutadania ho ha fet tot i més i seguirà fins al final, ara cal que els polítics independentistes ho tinguin clar i no perdin el temps en excuses de mal pagador. Volem votar i volem guanyar.