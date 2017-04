És Espanya qui necessita la independència de Catalunya

Diumenge, 23 d'abril de 2017 21:35 h

Enterren un ministre franquista i li canten el “Cara el Sol”, la setmana que la corrupció és generalitza i esclata al PP, el partit que governa Espanya, amb Rajoy citat a declarar i la cúpula dels populars de Madrid tocada de mort, però el més greu no és el polític corrupte, el més greu de tot plegat es que per primer cop la corrupció té nom i té responsable.



I totes les dades de la gran corrupció apunten a una empresa de matriu catalana feta gran gràcies a les seves vinculacions franquistes, estem parlant del Grupo Planeta de la família Lara, aquella que va amenaçar en marxar de Catalunya si aquesta aconseguia la independència.



Per primer cop surten els noms dels corruptors, Marhuenda, director de La Razón, Maurició Casals (anomenat el Princep de les Tenebres) l’home clau dels negocis del Grup Planeta, amb habitació fixa a l’Hotel Palace com tenia Duran i Lleida, l’home dels negocis de la família Lara ben relacionat amb els poders polítics siguin del PSOE o del PP.



Espanya esta plena de merda fins a dalt, i la merda els afecta a tots els nivells, la situació recorda la Itàlia de Tangentopolis que va necessitar fer neteja dels seus polítics, el problema és que a Espanya això encara és més difícil, tant sols la revolta democràtica a Catalunya pot servir de revulsiu per aconseguir-ho.



La independència de Catalunya sacsejaria d’una vegada per totes la “pobre” democràcia a Espanya i permetria un veritable revolta democràtica, la sacsejada faria possible una Espanya moderna i democràtica que envií a la paperera de la història els partits clàssics espanyols, restarien obligats a espavilar-se. És Espanya qui necessita amb urgència la independència de Catalunya.