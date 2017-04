Els “pèrfids” controlen els grans mitjans de comunicació

Diumenge, 30 d'abril de 2017 21:25 h

Mentides a la portada de El Periódico



Només cal veure cada dia com els grans mitjans de comunicació amb seu a Catalunya carreguen contra el procés independentista. Mitjans com La Vanguardia, 8TV i el Periódico no deixen d’aprofitar qualsevol cosa per intoxicar sobre el procés i l’independentisme. Completen aquest trist panorama els mitjans espanyols amb sucursal a Catalunya, com El Mundo o El País, però el més greu és que malgrat no vendre diaris al nostre país tenen altaveus als mitjans públics, no per expressar opinió, sinó per explicar mentides i intoxicar.



Un dels casos més bel·ligerants contra el procés democràtic català és l’Enric Hernández, director de la capçalera del Grupo Zeta, un personatge fosc amb antecedents de serveis prestats a Espanya en etapes anteriors durant la tramitació de l’estatut a Madrid, home de confiança d’Alfredo Pérez Rubalcaba, buscava informació sobre l’estratègia de CiU i ERC i la passava al seu mentor, els seus serveis van tenir premi amb la direcció del diari líder en intoxicar i mentir sobre el procés independentista.



Ara utilitza les seves forces per intentar destruir i fer mal al procés, aprofitant els errors dels independentistes però, sobretot, intoxicant amb titulars sense sentit i omplint-se d’opinadors plens d’odi cap els independentistes. Això si, compte amb la alguns independentistes per a la columna d’opinió, sobretot si parlen de les musaranyes. Un diari que en circumstàncies normals estaria tancat per deutes que no paga als treballadors, però que organitza el premi Català de l’Any, un premi sota sospita per les maniobres poc clares.



Aquest diumenge el diari llueix muscle carregant contra el govern per l’impost a les begudes ensucrades amb una portada infame i dins acusa els independentistes de tots els mals que pateix Catalunya. Per fer tot això cobra, cobra de l’Estat Espanyol per fer la feina bruta i cobra de les institucions catalanes, és la capçalera que més cobra de la Generalitat, de l’Ajuntament, de l’AMB, de la DIBA i de TMB, i això últim es difícil d’entendre, comença a ser hora de prendre mesures.