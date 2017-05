Diumenge, 21 de maig de 2017 22:05 h

Resulta que Espanya és aquell país que incompleix permanentment les seves pròpies lleis, que encapçala el rànquing dels països europeus que més incompleixen les directives europees, però que acusa els catalans i les seves classes dirigents de practicar la il·legalitat permanent en el procés cap a la independència.



Espanya és una il·legalitat en si mateixa, no respecta la majoria de les seves pròpies lleis, entre elles la de pressupostos, la separació de poders és inexistent i decideix políticament quina corrupció prioritza i quina deixa als calaixos. Espanya, a més, és incapaç d’arreglar els seus problemes i impedeix decidir el futur dels catalans.



Espanya és una il·legalitat que vol imposar-se a la voluntat majoritària de tot un poble que vol expressar a les urnes les seves ànsies de llibertat, per això actua com actua, si en segles anteriors es va imposar per la força de les armes, ara ho fa per la força de les clavegueres de l’estat que porten anys dedicant milers i milers d’euros a intoxicar la voluntat d’independència dels catalans.



L’Operació Catalunya és la prova evident d’un estat que juga brut i que mai acceptarà la democràcia del dret a decidir. Espanya o guanya o perd, per això ens hem de preparar per afrontar el nostre repte democràtic, votar i decidir la nostra voluntat de convertir-nos en una República Catalana.