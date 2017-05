Prepararan la revolta popular i Colau de vacances

Diumenge, 28 de maig de 2017 22:00 h

Sense cap mena de dubte el procés independentista trenca esquemes i demostra la seva transversalitat, i aquesta transversalitat molesta i descol·loca a part de la nova política i, sobretot, el moviment polític que lidera Ada Colau i el seu ajudant Xavier Domenech.



El president Puigdemont ha convocat a tots els partits i entitats partidaris de la celebració del referèndum a una cimera aquest dilluns, una proposta lògica desprès del darrer cop de porta del president espanyol a la democràcia.



Davant d’aquesta proposta la cap dels comuns i alcaldessa de Barcelona ha decidit (sense consultar a les bases) no assistir-hi, tampoc ho farà la part de Catalunya Sí que es pot liderada per Franco Rabell (es veu que no es pot) i, trencant el mapa dels comuns, si que hi assistirà Podem amb Albano Dante al capdavant, (el sector de Podem integrat a els comuns lògicament callats).



On és aquella Ada Colau que fa tant sols dos anys volia portar la revolta popular al govern de la capital del país? La decadència i la decepció del projecte Colau va més ràpid del que podíem pensar. No es pot donar l’esquena a un govern que els convoca per preparar la revolta popular més gran i democràtica celebrada a Europa en els darrers anys, ho fa perquè ella no es la protagonista? Ho fa per pura estratègia electoral? Espera inhabilitacions i d’aquest manera quedar-se lliure per presentar-se a unes autonòmiques o espanyoles?



Alcaldessa Colau, rectifiqui i faci partícip de la revolta popular més gran celebrada a Europa als seus, no els hi tanqui la porta a la democràcia, no volia decidir-ho tot i des de baix? No faci vacances de la democràcia, que decideixin els ciutadans.