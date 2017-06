La Vanguardia ens vol súbdits de la colònia

Diumenge, 4 de juny de 2017 21:45 h

Encara som a temps de marxar democràticament d’Espanya i no com ens proposa La Vanguardia a la seva editorial d’avui que ens ofereix fer marxa enrere i segui vivint com a súbdits de la colònia, el paper que al Grup Godó sempre li ha anat bé, viure de fer seguidisme d’Espanya.



L’editorial de La Vanguardia també ens dona pistes de per on aniran en aquesta etapa final del procés, igual que El Periódico, han decidit posar tots els ous al cistell de l’unionisme i faran tot el possible per intoxicar i mentir per fer fracassar el procés democràtic català cap a la independència.



L’editorial de La Vanguardia és una crida desesperada per evitar perdre “l’estatus” de comoditat que han viscut fins ara, una crida per evitar que els independentistes guanyem, és la crida dels que fins ara han marcat l’estratègia i s’han beneficiat durant tots aquest anys, són els vividors que sempre se superen, van superar la dictadura, la república, el franquisme, la pobre democràcia espanyola i que sempre callen davant els perjudicis que patim els ciutadans subjugats a un estat que ni ens estima ni ens vol lliures.



L’editorial de La Vanguardia, els articles de El Periódico o les declaracions dels portaveus unionistes a Catalunya són la mostra més clara que ho tenim a tocar, que podem guanyar i que per damunt de tot hi tenim tot el dret del món, es veuen perdedors i disparen a la desesperada, ho veurem encara més fortament en les properes setmanes.



Són “els Pèrfids” de tot procés, són els col·laboradors necessaris per intentar aturar la major revolució democràtica dels darrers anys, però avui no tenen cap credibilitat i per això cal seguir endavant sense aturar-nos, tenim la força de la democràcia del nostre costat, hi tenim dret malgrat ens ho neguin des del Govern Espanyol i els seus pèrfids col·laboradors.