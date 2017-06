Hola Jaume, compra El Periódico i fot fora l’Enric

Diumenge, 11 de juny de 2017 21:50 h

Amic Roures (Mediapro), ja que la Moncloa no volen que compris la capçalera unionista del Grup Zeta i salvar la dignitat d’un mitja de comunicació històric, avui en mans d’un fidel servidor de la pàtria espanyola, faries un servei al país si compressis aquesta capçalera. Retornem entre tots la dignitat als professionals d’aquest mitjà.



La deriva imposada pel director d’El Peiódico, l’Enric Hernández, és digna d’estudi, ha omplert el diari d’opinadors unionistes i els pocs opinadors favorables a la democràcia del dret a decidir parlen del sexe dels àngels. El diari gairebé té prohibit parlar bé del procés independentista.



Amic Roures, alliberi’ns dels insults i manipulacions en que s’ha convertit la capçalera dirigida per l’home de Rubalcaba al diari barceloní. Alguns encara recorden el paper de l’Enric en la seva etapa a Madrid en ple govern del tripartit i la tramitació de l’estatut, eren conegudes les confidències al “mestre” Rubalcaba del que feien els independentistes i la seva estratègia sobre l’estatut. Les confidències van tenir premi i li van encarregar dirigir El Periódico i encarrilar-lo vers l’actual deriva unionista del diari progre de Catalunya.Un diari del Gup Zeta, que és el que ha rebut més diners publicitaris de la Generalitat de Catalunya, quasi 20 milions d’euros (2011-2016). A diferència del Grup Godó (25M€), Zeta només té un diari en paper.



Seria molt important pel procés que l’unionisme perdés un altaveu i el canvi ve de la mà de Mediapro seria una bona notícia pels bons periodistes d’El Periódico que a data d’avui no poden escriure certes coses. Amic Roures un esforç, el país ho mereix, ara ens toca guanyar una Catalunya independent en format de República.