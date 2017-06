La traïció a Catalunya d’Iceta, Duran i afins...

Diumenge, 18 de juny de 2017 22:25 h

L’Operació Catalunya té diferents fronts oberts, la guerra bruta d’una banda i i la compra de voluntats per l’altra, entre aquestes compres de voluntats s’hi troben els partidaris de la fracassada tercera via que aquests dies es reinventen, de Fernández Teixidor a Duran i Lleida amb el vist i plau d’Iceta i dels poders fàctics.



La capçalera principal del Grup PRISA ho deia fa uns dies a portada, una empresa que si fos normal ja estaria tancada per pèrdues, però el govern del PP els està ajudant per evitar-ho, a canvi s’han posicionat amb duresa contra el procés català. “El Govern Espanyol no pot retirar les urnes el dia de la votació” ho farà prèviament, intentarà impedir que les urnes, els sobres i paperetes i els sistemes informàtics no arribin als col·legis electorals. Seria important que el Govern Català tingués alternatives previstes, si cas Pirineus enllà.



Si el govern espanyol ho aconsegueix, amb la no celebració del referèndum, es produiria un “cop d’estat”, amb una intervenció parcial de la Generalitat i una convocatòria d’eleccions autonòmiques convocades des de Madrid amb l’esperança d’un boicot independentista i aprofitant una possible decepció. Amb aquest panorama es produiria l’acord d’una coalició de la tercera via anomenada “Coalició Concordia” entre el PSC d’Iceta, Duran i Lleida, Fernández Teixidor i altres amb el suport econòmic i mediàtic de la gran patronal, l’estat espanyol i els grups de comunicació Godó i Zeta.



En aquest “cop d’estat” el govern espanyol compta, com sempre passa en els cops d’estat amb traïdors, en aquest cas catalans, Iceta, Duran, Fernández Teixidor i altres de possibles en funció del seu paper definitiu en el procés, ens referim a Ada Colau com a líder omnipresent de el moviment de els Comuns. La seva por a ser inhabilitada pot acabar fent-la còmplice d’aquest “cop d’estat”.



Davant una situació com aquesta el moviment independentista haurà de reflexionar i donar resposta, us imagineu una clara victòria independentista en unes eleccions convocades des d’Espanya? Aleshores si que ho tindríem tot guanyat per realitzar una declaració unilateral d’independència.