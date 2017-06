Alfred Bosch: l’alternativa a Colau a Barcelona

Diumenge, 25 de juny de 2017 20:25 h

El projecte de Barcelona en Comú fa aigües per tots costats, només els salva que els grans mitjans de comunicació han comprat el fenomen mediàtic que representa i, sobretot, que l’unionisme espanyol veu en Colau la millor eina per derrotar el procés independentista.



Alfred Bosch va aconseguir ser proclamat candidat a l’alcaldia pels republicans desprès de derrotar, i no sense dificultats, la vella guàrdia de Portabella representada per l’Oriol Amorós, ho va aconseguir i va acabar imposant la seva estratègia de línia dura i de no facilitar un acord amb els comuns si aquests no es mullaven pel procés. Aquesta decisió que no va agradar tothom dins la direcció republicana, s’ha mostrat guanyadora.



Mai un baròmetre municipal havia donat una intenció de vot tant favorable als republicans, la setmana passada va quedar clar que el candidat república és l’únic amb capacitat de derrotar l’Ada Colau. I tot això en només dos anys de mandat del govern Colau i quan tot just comença la part més dura del mandat, si li afegim la situació del PDECAT (ex CDC) sense un candidat clar nomenat, la consolidació de Bosch com alternativa es fa més que evident.



Els dos primers anys de govern Colau van camí de convertir-se en una gran decepció, per la pèssima gestió i per les grans contradiccions del govern dels comuns, malgrat que compten amb una gran complicitat dels grans mitjans de comunicació que moltes vegades amaguen els grans fracassos. Mai un govern municipal hagués aguantat una vaga de metro de vuit dilluns consecutius tret del govern d’Ada Colau, una mostra clara de la complicitat amb certs sectors de la comunicació.



Queden dos anys de govern Colau i malgrat que venen un suport a la seva gestió, el desgast del govern començarà ara. Els dos propers anys seran clarament decisius i no serà fàcil fer creure allò que no fas. Fins ara el fum l’han venut bé, però la realitat comença a imposar-se, les decepcions aniran en augment i a manca d’una altre alternativa a Colau, tot apunta que Alfred Bosch es consolidarà s’hi manté l’actual estratègia.