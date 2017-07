La República Catalana, ara només depèn de nosaltres

Diumenge, 2 de juliol de 2017 20:35 h

No hi ha excuses possibles, si el procés fracassa la culpa serà nostra, dels nostres dirigents i de tots aquells que no hauran posat tot l'esforç possible per aconseguir-ho. Ni el joc brut, ni les amenaces d'un estat espanyol amb moltes mancances democràtiques és motiu suficient per entomar un fracàs. Si volem ho tenim tot per guanyar: urnes, paperetes, sobres, locals, programes informàtics i la gent que vol votar.



Que la història ens serveix de mostra dels errors que no cal repetir, el llegendari Aníbal Barca es va quedar a les portes d'entrar a Roma després de la gesta feta d'atacar l'imperi Romà travessant heroicament els Alps. La seva espera va ser mortal per a ell, però sobretot pel seu poble, els romans van poder enviar reforços a Roma i després de derrotar Aníbal van arrasar Cartago, i no en van tenir prou en arrasar-la sinó que van llençar sal a les seves terres perquè res tornés a néixer en aquell territori que va gosar disputar el poder a Roma.



Espanya mai ens perdonarà els darrers anys de procés independentista, si perdem i no aconseguim la independència ens ho faran pagar molt clar, això si, ho faran adaptats al segle XXI, un motiu més que suficient per tenir clar que no tenim res a perdre per defensar la independència del nostre país.



Tots aquells que a data d'avui treballen des de Catalunya en contra de la independència ens volen submisos i obedients per seguir vivint de l'espoli i que tot continuí igual.