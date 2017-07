L’engany d’Ada Colau a la seva bona gent

Diumenge, 9 de juliol de 2017 21:05 h

Els milers de persones que van fer possible la victòria d’Ada Colau a les darreres eleccions municipals Barcelona, avui ja no compten a l’hora de decidir les polítiques de. El projecte global avui ja es un projecte personal, uns pocs, alguns d’ells amb molts anys a la vella política prenen les decisions. Un centenar de persones vinculades moltes d’elles a ICV_EUiA i amb una llarga experiència controlen les decisions de CatenComú, i al capdavant hi haque com diuen “els seus” està molt preocupada per evitar que l’inhabilitin si s’acosta massa als independentistes. ha omplert de càrrecs de confiança l’Ajuntament i altres institucions amb personatges vinculats a ICV i als socialistes, ha cedit poder a la vella política de les esquerres que van esmorteir el país durant part dels anys de la transició,Ella ha adaptat el seu discurs populista a la vella política, ha ampliat la despesa en publicitat institucionals fins a límits inimaginablesque li riu totes els gràcies i que intenta que el procés fracassi per aconseguir una convocatòria, i cal sortir a denunciar aquesta estratègia d’engany del moviment personal de l’alcaldessa de Barcelona, vist el fracàs de la política d’amabilitat de certs sectors independentistes cal passar a la contundència.