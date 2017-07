Diumenge, 16 de juliol de 2017 20:05 h

Guanyarem davant un Estat Espanyol corrupte, incomplidor i poc amant de la democràcia si ens ho creiem, si la ciutadania es creu el que fa el seu govern i, sobretot, si ens creiem les lleis que aprovarà el Parlament de Catalunya i Espanya il·legalitzarà via el Tribunal Constitucionals.

"Marcs mentals" que cal crear per guanyar



Un fons de contingència aprovat pel Parlament de Catalunya per cobrir les possibles multes il·legals que poden rebre els ciutadans que treballin per la democràcia: Desprès de setmanes omplim les tertúlies i mitjans dels problemes de patrimoni que poden tenir els nostres càrrecs polítics calen solucions imaginatives. El que salvarà el patrimoni de Mas, Homs, Rigau, Ortega i d'altres serà la independència, però per donar cobertura i tranquil·litat cal crear un fons de contingències per assumir qualsevol multa de l'Estat Espanyol. Ja sabem que serà impugnat, però el govern ha de seguir endavant i té maneres de fer-ho.



Un nou Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en transició cap a la República via l'article primer de la futura Llei del Referèndum en que quedarà constituït el nou DOGC que publicarà en el seu primer número la llei que ja no quedarà a l'abast del TC espanyol. La Llei es publicaria en l'actual DOGC i en el nou que validaria la seva entrada en vigor al no estar subjecte a l'autoritat de l'estat espanyol.



Campanya de sensibilització del Govern de la Generalitat sobre la legalitat de les noves lleis, decrets i acords que es publicaran en el nou DOCG, per tal d'oferir "marcs mentals" sobre la legalitat de les decisions del govern català, que permetin a la ciutadania decidir-se a favor de la nova legalitat. "Marcs mentals" que faran que aquells que avui diuen que nomes acataran les lleis espanyoles, s'ho pensin dues vegades abans no desacatin les ordes del Govern de la Generalitat en transició cap a la República.