Colau i Collboni una aliança per acabar amb el procés independentista

Diumenge, 23 de juliol de 2017 22:15 h

1 ( 1 vot ) carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta



, cap resposta civil a una situació que afecta principalment a les classes treballadores, és un dels grans mèrits de l’alcaldessa, aconseguir que malgrat els 12 dilluns de vaga la ciutadania estigi quieta i callada, nomési com si no passes res l’aliança entre Colau i Collboni va omplint la ciutat d’una monotonia preocupant, on els poderosos segueixen guanyant la majoria de concursos i les classes populars i mitjanes segueixen patint d’aquesta monotonia., però resulta que a Barcelona això té premi, sort que tot plegat passa en una de les mal anomenades alcaldies del canvi., posa pals a les rodes a la col·laboració de la ciutat amb el 1-O, després de passar-se pel folre la consulta promesa per entrar a l’AMI, ara pals a les rodes per qualsevol acostament a l’organització del referèndum que demana un majoria clara de la ciutat,