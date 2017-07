Hipòcrites contra el procés independentista

Diumenge, 30 de juliol de 2017 22:25 h

No tenen la valentia de parlar clar, es refugien en que diuen ser d’esquerres i en la demagògia barata. És la nova política, aquella que fa allò que no diu, aquella que davant la revolta és queda a casa i quan tasten les cadires els hi agraden més que mai i per defensar-les són capaços de pactar amb qui calgui.



Per no comprometre’s amb el referèndum són capaços de fer qualsevol cosa, ara es distreuen carregant contra ERC sinó fa un pacte autonòmic d’esquerres amb ells, es dediquen a intentar liquidar la veu de Podem Catalunya que defensa un posicionament clar a favor del referèndum i que trenca l’estratègia espanyola del moviment dirigit per Ada Colau.



I fins i tot, manipulen la junta de la Federació d’Associació de Veïns de Barcelona, que tenen controlada, l’utilitzen per aturar un manifest democràtic del teixit associatiu de la ciutat a favor de que el govern de Barcelona col·labori amb el govern català per fer possible el referèndum de l’1-O.



La darrera obra mestra ha estat està intentar amagar l’assalt al bus turístic fins saber que no eren grups vinculats al seu moviment, estaven preocupats que de tant atiar la turismofòbia alguns dels seus hagués actuat, Arran els hi ha salvat els mobles, han posat a la pràctica les teories dels comuns.



Però els comuns no serien massa cosa sinó comptessin amb el suport dels grans mitjans de comunicació, els mateixos a qui Colau els ha regalat milions en publicitat institucional que veuen en el moviment de l’alcaldessa l’eina clau per evitar que els independentistes guanyin.



Ho comprovem cada dia a les capçaleres de La Vanguardia i El Periódico que hipòcritament carreguen contra el procés i tapen la mala gestió del govern de Barcelona, d’aquesta manera intenten evitar que els comuns juguin a fer guanyar la més gran revolució democràtica que s’està produint a Europa.



Malgrat tot, els comuns tenen molt difícil intentar estar absents del 1-O, tindran molt difícil d’explicar que han preferit el franquisme i les clavegueres de l’estat a la democràcia de les urnes. Colau té la paraula, ser l’alcaldessa de la capital del país que passarà a la història de les revolucions democràtiques o l'alcaldessa de la repressió.