Si ens quedem a Espanya: el caos de l’aeroport com símptoma d’un Estat que ens tracta com a colònia

Diumenge, 6 d'agost de 2017

Diu la “llegenda” que en plena tramitació de l’estatut a Madrid, Joan Puigcercós li va posar una condició a Alfredo Pérez Rubalcaba pel si a l’estatut per part dels republicans; el traspàs dels aeroports a la Generalitat, la proposta va provocar un terratrèmol al govern de Zapatero, el que semblava que era un traspàs senzill es va convertir en un no contundent per part de tota la “carcundia” d’alts funcionaris espanyols que no podien permetre el trencament del sistema aeroportuari espanyol.



Aquests dies queda clara la raó d’aquella negativa, el govern espanyol de torn, sigui de dretes o d’esquerres actua amb totes les seves eines i malgrat que l’Aeroport de Barcelona aporta més de la meitat dels beneficis d’AENA, no tenen cap problema en posar en risc la principal font d’aquests beneficis. Busquen i volen un caos a Catalunya. Primer r la manca de policies per fer els controls, desprès permeten un actuació fora de la llei de la seva concessionària de capçalera, EULEN, cap d’aquests problemes han passat a Barajas.



Espanya mai perdonarà haver gosat qüestionar aquest estat espanyol, corrupte, allunyat de la democràcia de primer nivell i que incompleix les seves pròpies lleis i les de l’UE sense cap problema, és hora de tenir present que sinó guanyem la batalla democràtica del referèndum d’autodeterminació serem maltractats com mai, ni més autonomia, ni més finançament i sí més repressió amb les eines que el segle XXI té l’estat espanyol.



Fixeu-vos a més amb el greu silenci de les forces unionistes, a més contraris a la democràcia més amagats han estat, ni Rivera, ni Arrimades, ni Albiol, ni Iceta han obert la boca contra la gestió de l’estat a l’aeroport, fins i tot “els Comuns” es digui Domènech o Colau han obert la boca, la mateixa alcaldessa de Barcelona ha necessitat més de 14 dies per dir alguna cosa.



També “les grans entitats del país” aquelles que mostren preocupació pel referèndum, han callat davant el caos de l’aeroport, Foment del Treball, la Cambra de Comerç, la Fira de Barcelona, el RACC, els mateixos que ara fa 10 anys van fer un acte per reivindicar una gestió de l’Aeroport des de Catalunya, ara callats, no sigui que facin emprenyar al govern espanyol que malgrat tractar-los com a colònia els permet guanyar-se la vida, vergonya d’entitats que diuen defensar el país i el que fan es enfonsar-lo.



Cal recordar que el president de la Fira, José Luis Bonet (Freixenet) encara avui mantingut a la Fira per la desídia de l’Ajuntament, és l’únic representant “català” al Consell d’Administració d’AENA, recordem que per carregar contra el referèndum si que parla, ara per evitar el caos a l’aeroport roman desaparegut, en silenci, és el paper que li toca fer com a representant de la colònia.



Prepareu-vos, “Si ens quedem a Espanya” el caos de l’aeroport tant sols és un petit exemple, sinó guanyem l’1-0 la independència ho pagarem car, com sempre passa a les colònies derrotades. Espanya ens ho farà pagar molt car i tots aquest “pèrfids” ho esperen en candeletes, per segui vivint de les engrunes que la metròpoli ens vulgui donar.