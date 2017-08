Hem sigut República per uns instants, ara volem ser-ho definitivament

Diumenge, 20 d'agost de 2017 20:30 h

2 ( 2 vots ) carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta



El brutal atemptat d’aquest dijous a Barcelona ha permès mostrar al món que Catalunya ha actuat com un estat de primer ordre. Malgrat que la nostra policia ha estat vetada duran anys en els llocs clau d’informació a nivell mundial, tot i patir un dèficit milionari en el finançament i no tenir tota la plantilla necessària pel veto de Madrid, aquesta policia, els nostres Mossos d’Esquadra, han donat una resposta de primer ordre, igual que els nostres serveis sanitaris, bombers, taxistes i, sobretot, la ciutadania que un cop més ha mostrar la solidaritat de tot un poble plural com és el nostre.



I això ha fet mal a Madrid, a una classe dirigent sigui del PP o del PSOE que estan rabiosos per com fem les coses a Catalunya. Recordem que aquesta classe dirigent és la mateixa que un bon dia va decidir no respectar les víctimes del brutal atemptat de l’11-M i va mentir per guanyar unes eleccions i tot i que els ciutadans els van esmenar la plana, encara avui no ha demanat perdó per un dels escàndols polítics més grans a Europa. Recordem que el candidat a president del govern era Rajoy i amb la complicitat del PSOE, van permetre unes vergonyoses conclusions oficialistes de la Comissió d’Investigació de l’11-M.



En un país de primer ordre democràtic el PP hagués desaparegut de la vida política per la seva mentida i el principal partit de l’oposició no hagués pactat aquelles vergonyoses conclusions. Per comprovar el que s’afirma només cal un cop d’ull a ll’enllaç de les conclusions que vàrem signar com a ponents d’aquella comissió d’investigació.



Com a ponent d’aquella comissió puc assegurar rotundament que els dos grans partís van amagar bona part de la veritat als seus ciutadans sense cap mena d’escrúpols, i avui segueixen fent el mateix, polititzant l’atemptat per carregar contra el procés. Veurem com en les properes hores els mitjans de Madrid començarà a burxar en l’operatiu per menystenir la feina dels Mossos. També veurem com la política espanyola anirà degradant i intentarà aturar el procés amb l abandera antiterrorista.



Hem sigut República per uns instants, ara cal dir-ho alt i molt clar, estem decidits a ser-ho definitivament i de manera democràtica el proper 1-O. No podem seguir formant part d’un estat capaç de mentir als seus propis ciutadans i incapaç de reconèixer la gran feina feta pels Mossos.



Rajoy, Soraya, Rivera, Pedro Sánchez o el mateix Felipe VI no entenen que ha passat a Catalunya, no entenen que vam reaccionar com una república europea i han intentat tapar la realitat amb falsedats, utilitzant la premsa de flaire espanyol per desvirtuar el paper de Catalunya aquests dies, però tampoc ho han aconseguit. Han vingut a Catalunya i, com a societat oberta que som els hem rebut com a representants del país veí, igual que hem fet amb els representants dels diferents països afectats que han vingut a Barcelona.



El proper dissabte tots hi serem a la manifestació convocada sota el crit #NoTincPor i tornarem a donar mostres de país solidari, obert i un cant a la llibertat. El rei d’Espanya i els seus representants seran benvinguts com a representants dels països afectats però ja no poden tenir el paper de sempre. Caminem irremeiablement cap a la República Catalana.



Joan Puig



Editor directe!cat