En la setmana decisiva, cal guanyar

Diumenge, 3 de setembre de 2017

Cal guanyar, i fer-ho només depèn dels governants i la societat. Si l'Estat respon amb contundència, amb sentències que van més enllà de la suspensió contra l'aprovació de la Llei del Referèndum i de la Transició Nacional, el país ha mostrar-se ferm i no cedir.



A la suspensió de les lleis cal reaccionar amb el no reconeixement i per la convocatòria immediata del decret per la celebració del referèndum i el seu reglament, cal activar tots els mecanismes administratius per fer possible l'1-O amb les millors condicions.



Si l'Estat inhabilita els membres de la mesa del Parlament, cal reaccionar amb la desobediència, des de no signar els requeriments de l'Estat, a la no entrada al Parlament de tots aquells que volen impugnar i acabar amb el procés. És el moment de fer creïble i conseqüent el mandat de les darreres eleccions, ara ens toca guanyar la independència.



La partida la guanyarà aquell que la faci creïble a ulls de la ciutadania i el govern té a les seves mans, malgrat tot, totes les eines per fer-ho creïble. Som davant el moment decisiu, la setmana del naixement de la República Catalana i de la nova legalitat que ens ha de permetre celebrar el referèndum d’autodeterminació.