Protegim el Govern i Parlament amb un fons de contingència, ja!

Dimarts, 5 de setembre de 2017

Encara que a l'Estat espanyol sigui il·legal, cal que les nostres institucions democràtiques liderin la fermesa contra la repressió desfermada per un sistema polític de clara tonalitat franquista. No són només 5 milions d'euros, seran molts més milions, després de la inhabilitació començarà el desplegament de multes coercitives milionàries contra tots aquells que facin possible el procés independentista.



És moment perquè Òmnium i l'ANC encetin una campanya solidària per assumir aquestes primeres multes. Una mostra de bona voluntat, però a la vegada de risc, ja que el volum de multes augmentarà. Si el Govern i el Parlament assumeixen aquest fons, la seva fortalesa serà un desafiament a la repressió espanyola.



És imprescindible que el Govern i el Parlament vagin al capdavant, d'aquesta manera segur que la ciutadania es posarà al costat dels qui fan front a un Estat repressor.