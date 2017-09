Espanya, la Turquia del sud d’Europa

Diumenge, 10 de setembre de 2017 21:25 h

0 ( 1 vot ) carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta



A manca de propostes democràtiques per part dels dirigents polítics espanyols, aquests han decidit utilitzar la força de la repressió contra el procés independentista, pensen que d’aquesta manera acabaran amb la voluntat de la majoria de catalans.



Els dirigents espanyols no tenen cap problema per embrutir la democràcia espanyola sorgida després de 40 anys de dictadura, tot s’hi val per acabar amb la revolta democràtica d’un petit país anomenat Catalunya. No tenen cap problema si per aconseguir-ho converteixen Espanya en la Turquia del sud d’Europa.



Ja fa mesos que la repressió de l’estat espanyol és operativa, per la via judicial i per la via de les clavegueres de l’estat i, fins i tot, per la via mediàtica, el que es coneix com el Gal mediàtic, que desenvolupa la fase més salvatge de l’operació, crear una sensació de caos per facilitar la repressió.



L’estratègia del govern espanyol avalada per la majoria dels seus dirigents polítics passa per reprimir des de baix fins a dalt, és a dir a la Turca, ho hem vist aquests dies entrant en una empresa d’impressió i a un mitja de comunicació de proximitat com el setmanari El Vallenc, amb qui ens solidaritzem com no podia ser d’altra manera.



En els propers dies seguirà la repressió de l’Estat i serà la resposta de la gent i la fermesa dels nostres dirigents que farà que aquest guanyi o i perdi.



Espanya no té cap problema per reprimir la democràcia a Catalunya encara que això els converteixi en Turquia, el problema és que els catalans no volem format part de la Turquia del sud d’Europa.