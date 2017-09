Diada2017 La bona gent ho ha tornat a fer i hi tornarà el #1-O

Dilluns, 11 de setembre de 2017 21:40 h

0 ( 2 vots ) carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta



1 milió, 2 milions..... és igual, un munt de gent per sisena vagada que sorprèn i crea admiració a mig món, excepte als dirigents polítics espanyols, de Rajoy a Pedro Sánchez i passant per Pablo Iglesias que encara no volen entendre res.



Cap llei retrograda espanyola ens podrà aturar, ni les paraules infames de l’alcaldessa de l’Hospitalet dient-li al president de Catalunya que no emprenyi els alcaldes i alcaldesses, podrà aturar el vot el proper 1 d’octubre.



Caldrà està més atents que mai per aturar la repressió dels dirigents polítics i la millor manera és fent una gran campanya pel referèndum per omplir amb milions de vots les urnes malgrat qualsevol repressió de l’estat “turc-espanyol”.



L’1-O marcarà el camí de la victòria i els dies fins aquella data seran claus, ens amenaçaran, ens reprimiran però no podran amb la il·lusió de tot un poble, donarem una lliçó de democràcia que serà inapel·lable, aconseguirem la República Catalana malgrat els Rajoy, Colau, Sánchez, Rivera, IBEX i el Gal mediàtic.