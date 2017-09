Quin dia està citada Ada Colau pel suport al referèndum ?

Diumenge, 17 de setembre de 2017 21:55 h

És la gran pregunta que circula per les xarxes, la pregunta que la majoria de premsa no fa, la pregunta que ho deixaria tot clarificat i no tindríem declaracions sobre l’alcaldessa de Barcelona oposades i contradictòries, no té cap sentit que l’alcaldessa “revolucionària” de totes les causes es negui a solidaritzar-se amb els quasi vuit-cents alcaldes citats a declarar davant la justícia d’un estat que no respecta els drets civils i democràtics.



Alcaldessa de la capital del meu país, tens por a signar el decret de suport al referèndum? Tens por a ser inhabilitada? Vols seguir en el poder gràcies a un estat repressor? Ningú entendrà res del teu silenci, en dictadura el silenci és complicitat amb els dictadors, el patiment dels teus ciutadans i la repressió que pateixen et fa còmplice.



Comuns, si realment sou demòcrates, no podeu estar en silenci o en mitges veritats, davant la repressió no val girar el cap i mirar a una altra banda, la repressió va en augment i anirà a més, quedar-vos al marge us deixarà a la paperera de la història dels col·laboracionistes, no teniu més solució que estar-vos al costat de la bona gent, dels demòcrates.



Espanya ens ha declarat un estat d’excepció sense signar-ho, sense cap legalitat, les policies actuen com si estiguéssim en plena dictadura, tots els silencis en són còmplices, ara Comuns encara hi sou a temps de deslliurar-vos del col·laboracionisme.