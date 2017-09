Amb fermesa i intel•ligència i guanyarem

Dimecres, 20 de setembre de 2017 23:55 h

No en tingueu cap dubte, els dirigents polítics espanyols viuen encara al segle XIX i creuen que el tsunami democràtic català se'l pot aturar per la força. Les imatges de civisme de les diferents concentracions davant uns forces de repressió espanyoles són clarament guanyadores.



Cal aguantar, amb fermesa i intel·ligència, prenent els carrers que calguin; avui a Bigues i Riells les forces de la repressió han obtingut el "gran èxit", segons la Guàrdia Civil, d'apoderar-se de 9 o 10 milions de paperetes de votació. Davant l'acció, la reacció de ciutadans de tota classes i condició davant seu per aturar la repressió contra les perilloses paperetes. Fem ús de fermesa i intel·ligència davant "energúmens" que intentaven reprimir un poble alegre i combatiu.



Un petit gest que diu molt del nostre poble



Un senyor s'ha assegut davant el tot terreny de la Guàrdia Civil impedint la sortida de la comitiva de 9 furgonetes amb les perilloses paperetes. Davant seu, els conductors amenaçaven amb accelerar pitjant l'accelerador mentre un dels mossos, que intentava convèncer el vell lluitador que s'apartés, davant l'actitud policial ha acabat donant un fort cop al tot terreny i l'ha advertit que es calmés. Les coses les fem ben fetes, una lliçó de nivell.



Amb la fermesa i la intel·ligència, guanyarem, sense cap mena de dubte, Espanya ha començat a perdre.