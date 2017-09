AlesUrnes A les Urnes !

Fou composta el 1883 per un poeta polac mentre estava tancat a una presó de Varsòvia, en el context de la lluita dels obrers polacs, que sostenien contra l’ocupació de l’imperi Rus.una de les cançons més identificatives de l’anarquisme de l’estat espanyol.Negres tempestes agiten els airesnúvols sinistres ens ceguen l’esguard,encara que us esperi la mort més cruentacontra l’adversari haurem de lluitar.L’única riquesa és la llibertati cal defensar-la amb coratge i amb fe.Alta les urnes revolucionàriesque sens repòs ens mena al triomf del nostre anhel.Dempeus, tot el poble! Tots a la lluita!esfondrem amb fúria la reacció!

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal