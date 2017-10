Espanya valida la #DUI i el poble català ho ha votat

Diumenge, 1 d'octubre de 2017 21:30 h

0 ( 1 vot ) carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta



Els dirigents espanyols han validat amb la repressió, i amb els seus silencis la Declaració Unilateral d'Independència. El poble català ha votat en circumstàncies de màxima excepcionalitat, una policia embogida sense pietat, ha destrossant col·legis electorals, apallissant gent gran, nens, joves, gent que anava festivament a votar. El seu error, ho ha vist el món i els demòcrates.



La mobilització del poble català no té comparació en cap altre lloc del món, anys i anys de mobilitzacions massives i pacifiques i avui, 1 d'octubre, ho remata amb milions de persones que han volgut votar malgrat les difícils circumstàncies viscudes, amb una policia repressora sota les ordres del partit més corrupte d'Europa i el silenci del PSOE més retrograda d'Europa. Amb aquestes circumstàncies el referèndum ha quedat validat per vots i resultats.



El resultat dona validesa a la Llei de la Transitorietat Nacional que entrarà en vigor per decisió democràtica dels votants, malgrat la "kale-Borroka" institucional, hem votat milions de persones i el 'Sí' ha guanyat democràticament. L'1-O ha nascut la República Catalana.