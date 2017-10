Felipe VI ens ha dit adéu

Dimarts, 3 d'octubre de 2017 21:30 h

Missatge del rei dels espanyols que no ha fet cap referència als catalans demòcrates que van patir una repressió salvatge per part de la policia i la guàrdia civil seguint les ordres del govern espanyol i el silenci còmplice del principal partit de l’oposició.



El rei dels espanyols seguint la línia de la seva nefasta dinastia ha mentit, ha defensat la manipulació i ha avalat la repressió més salvatge i ha amenaçat el govern legítim de la Generalitat i a tots els demòcrates que defensem el principi d’autodeterminació.



El rei dels espanyols “ha posat més llenya al foc”, la seva provocació ordenada i dirigida pel govern espanyol ha indignat encara més als catalans i catalanes que aquests dies han vist com eren massacrats pel posar una papereta dins una urna.



El rei dels espanyols ens ha obert les portes de bat a bat, ara si que ens cal proclamar el més aviat possible la Declaració Unilateral d’Independència (DUI).



Adéu Felipe VI. Adéu als governants espanyols, pobre poble espanyol, en mans de qui es queda, ens hem guanyat la República Catalana i des de la República Catalana no deixarem sols els demòcrates espanyols.