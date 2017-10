No volem una DUI, volem una Declaració d'Independència ja

Dijous, 5 d'octubre de 2017 21:50 h

Les elits d'aquest país han entrat en crisi, volen imposar allò que no guanyen a les urnes des dels despatxos, i una cosa encara molt més greu, com que no han rebut de la policia repressora, s'obliden dels centenars de persones víctimes de la violència i dels milions de persones que van lluitar, patir i passar por per poder votar, per poder exercir el vot més emotiu de les seves vides i, s'obliden també, d'aquells que no van poder votar.



Què el programa més escoltat de la ràdio en català, prèvia consulta a la redacció segons afirmava el conductor del programa, afirmi que després de la celebració del referèndum no toca una Declaració Unilateral d'Independència (DUI) és un veritable despropòsit que solament té una explicació. I aquesta no és altra que l'exigència del Grup Godó, empresa que intenta ressuscitar la tercera via, hagi imposat una frenada independentista. En altres paraules, l'empresa ha dictat quina ha de ser la posició dels seus periodistes. Ens mostrem solidaris per aquestes impresentables pressions.



Tots aquells que volen impedir la "Declaració d'Independència" oblidant l'esforç de tots aquests anys de milions de catalans, oblidant els més de 700 alcaldes investigats, els exconsellers condemnats, els membres de l'administració catalana detinguts, els quasi 900 ferits per la repressió salvatge de la policia espanyola, les possibles detencions de Trapero, Sánchez i Cuixart o del mateix president i el seu govern, poden ser considerats, pel cap baix, de "col·laboracionistes" necessaris per acabar amb la Declaració d'Independència.



O fem la Declaració d'Independència o serem còmplices de la repressió que patirem com a demòcrates per part d'un estat que ens vol liquidats i submisos. Espanya mai negocia, o guanya o perd, si guanya pobres de nosaltres, serem encara més reprimits, inclosa la redacció del programa matinal de ràdio més escoltat a Catalunya.