El seny és proclamar la República

Diumenge, 8 d'octubre de 2017 21:10 h

0 ( 1 vot ) carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta



Proclamar la República Catalana converteix el conflicte polític entre Catalunya i Espanya en un afer internacional. Hi tenim tot el dret del món, anys i anys buscant una sortida negociada, fem un referèndum en unes condicions de repressió brutals i aconseguim uns quants milions de vots que superen altres referèndum oficials, un veritable miracle de la democràcia i sobretot del poble català.



Hi tenim tot el dret del món, perquè si la solució són els de “recuperem el seny” activats pels dos grans partits espanyols, ja podem començar el camí de l’exili. Avui la bona gent que se sent espanyola ha anat a la manifestació i s’ha trobat amb veritables energúmens amb odi a Catalunya, que felicitaven a la policia repressora i que s’han dedicat a caçar independentistes aquesta tarda a Barcelona, la versió “hooligan” del “a por ellos” de la policia espanyola.



Hi tenim tot el dret del món, President declarem la independència, proclamem la República Catalana ni que sigui per evitar les atrocitats dels energúmens i feixistes que han vingut a Barcelona, però sobretot per tots aquells que van ser apallissats per defensar la dignitat i la democràcia, ho ha vist tot el món, i la nostra dignitat cara el món ens exigeix proclamar la República Catalana.