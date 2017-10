Dijous, 12 d'octubre de 2017 21:20 h

Aquesta seria la millor resposta davant la manca de voluntat de diàleg dels líders espanyols i dels catalans que encara defensen la tercera via, no cal contestar un requeriment de l'article 155 de la Constitució espanyola que ja vam deixar enrere el passat 1 d'octubre.



Sempre ho hem dit des d'aquest humil mitjà de comunicació, Espanya no dialoga, o guanya o perd, la seva història ho demostra, a la decisió de dialogar i donar temps, la resposta del govern espanyol ha estat més repressió i de moment aquells que demanàvem temps ara callen davant la resposta agressiva de Madrid o tergiversen la realitat com el director de La Vanguardia.



President Puigdemont, Vicepresident Junqueras, activin la Declaració d'Independència com a resposta a un requeriment per humiliar tot un país, no esperin a que posin Trapero, Sánchez o Cuixart a presó. La dignitat ha de ser la resposta al grandiós gest de la gent que va ser violentament reprimida per defensar la democràcia, tal com reconeixen els mitjans de comunicació de tot el món, organitzacions de prestigi com Human Rights Watch o el mateix Consell d'Europa. Dignitat en resposta i agraïment a tot un poble que va fer possible que poguéssim votar.



Activin la Declaració d'Independència i guanyem-nos el dret a la dignitat de milions de persones que no volen seguir formant part d'un estat repressor, que ens insulta, que ens intenta humiliar i que tant sols ens aguantar per seguir-nos espoliant impunement, proclamem la República Catalana, activem la Declaració d'Independència.