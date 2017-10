President: ja som república, celebrem-ho!

Diumenge, 15 d'octubre de 2017 20:50 h

Espanya ha estat el primer país del món que ens ha reconegut, desprès de més de 300 anys de sotmetiment, aquest 1 d’octubre ha fet el pas decisiu amb el reconeixement del naixement de la República Catalana, això sí, ho ha fet a l’espanyola. Ens ha reprimit violentament, ens ha intervingut els comptes, ens ha espiat il·legalment, ha amenaçat les nostres empreses i ara volen acabar amb el model d’èxit del nostre ensenyament.



Utilitzen els grans grups de comunicació que dediquen hores i hores a intentar avortar el naixement del nou estat, amb mentides i manipulant la realitat de la nova república. En unes hores possiblement posaran a presó el cap dels Mossos (l’heroi de la lluita gihadista), el Major Trapero, i a en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart, com diuen per Madrid, perquè volen castigar els presidents de les dues entitats que han fet possible el naixement de la nostra república. En endavant segurament veurem més detencions, més repressió i més actuacions de les clavegueres de l’estat espanyol, la prova definitiva de que hem guanyat, que som República Catalana. Ara només cal celebrar-ho com pertoca i posar-nos a la feina per legislar i aprovar la constitució de la nostra república.



President, en aquestes ratlles té la resposta al requeriment il·legal d’Espanya per aplicar un inaplicable article 155 de la constitució espanyola que porta anys aplicant-se. Anem per feina, en tenim molta, ja som república i ara cal iniciar i aprovar el procés constituent, la nostra constitució. No volem que les elits que mai s’han jugat rés pel país acabin amb el nou país, amb la nova república, aquestes elits que no passen per les urnes no tenen dret a marcar el full de ruta, perquè han empetitit la repressió, han censurat els seus periodistes i han creat una realitat virtual que no existeix a Catalunya.



Fins i tot intenten carregar-se l’economia catalana amb la por, malgrat que no ho aconseguiran sense abans carregar-se l’economia espanyola i les empreses que han pressionat per canviar de seu social.



President, valentia, fermesa i al costat d’un poble que li ha mostrat suport en aquest procés cap a la independència, hem aconseguit el més difícil, que Espanya, ens hagi reconegut, ho ha fet a la manera clàssica, via la repressió. Per sort som al segle XXI i no el 1940, quan van assassinar a milers de demòcrates i al president d’aquest país, Lluís Companys. Avui han perdut, ens han reconegut a l’espanyola, ara celebrem-ho i ens començaran a reconèixer les democràcies del món. Si ara ens rendim, aleshores si que la repressió serà violenta. President endavant i celebrem en els propers dies la República Catalana i comencem a treballar per consolidar-la.