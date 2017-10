Grup Godó i Zeta, treguin les seves brutes mans del meu país

Diumenge, 22 d'octubre de 2017 21:05 h

Les seves dues capçaleres han demostrat aquest diumenge la ignomínia d’uns mitjans de comunicació que han treballat i treballen en contra la majoria de la ciutadania del país que diuen defensar.



Davant l’activació per part del govern espanyol (amb el suport del PSOE i C’s) de l’article 155, un veritable cop d’estat contra Catalunya, La Vanguardia i El Periódico no han estat capaços de reprovar Rajoy, fet que demostra la culminació d’una infàmia majúscula que les dues capçaleres perpetren de fa temps.



La Vanguardia i El Periódico que han rebut importants quantitats de diner públic de les administracions catalanes han passat de puntetes davant la repressió policial violenta patida per milers de ciutadans el passat 1-O i fins i tot l’han intentat justificar, una mostra més de la traïció al poble de Catalunya.



Les dues capçaleres han promocionat i incentivat el “terrorisme econòmic” de l’estat espanyol contra l’economia catalana, col·laborant així al joc brut del govern espanyol que va fer trucades demostrades i xantatge per obligar les grans empreses a traslladar la seva seu social fora de casa. A més de silenciar opinadors i fer callar els seu propis periodistes.



És una veritable vergonya com La Vanguardia i El Periódico han mentit un dia i un altre sobre la realitat catalana, davant els incompliments del govern espanyol i la seva negativa a parlar i negociar, han col·locat al mateix sac Rajoy i Puigdemont. Han contribuit amb les seves mentides i tergiversacions a tensionar la societat catalana. Això és fer-li el joc a la proposta del “malaguanyat” líder de Ciudadanos, Jordi Cañas, en el seu intent fracassat d’ulsteritzar Catalunya.



Avui les dues capçaleres han coincidit en titular l’editorial de la mateixa manera, usurpant i ignorant el sentit de les paraules pronunciades per Carme Forcadell com a presidenta de l’ANC: “President posi les urnes”, un insult a la cara de milers de catalans.



Godó i Zeta, ja decidirem nosaltres el moment de convocar les eleccions constituents de la República Catalana, ara declarem la independència.