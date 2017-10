Puigdemont ha rememorat el millor gol de Messi

Divendres, 27 d'octubre de 2017 00:30 h

Es diuen moltes coses i se'n diran moltes més, molta gent s'apuntarà el mèrit de tot plegat, però poques persones podran dir la veritat, poca gent voldria viure les pressions a les quals ha estat sotmès el president Puigdemont. Algunes pressions segurament evitables, altres formaven part del camí a seguir.



Aquest matí els lobbys econòmics i comunicatius començaven a estar exultants, veient que guanyaven i el seu afany de prepotència ho ha fet saltar tot pels aires, no solament volien un pas enrere, sinó que volien una rendició humiliant. I s'han equivocat, el president Puigdemont ha fet el gol de la seva vida, ni Messi ho hauria fet millor. Si tot acaba bé o no, en sabrem alguna cosa més amb el pas del temps.



Aquesta nit les cares dels poders econòmics i comunicatius eren un poema. Desencaixats, començaven a ser conscients que estaven perdent, no sé què passarà demà o si encara intentaran intoxicar per derrotar als independentistes. Però el que tinc clar, és que el president rematarà la jugada i tindrem República catalana.



No m'imagino Messi corrent per tot el camp i amb porteria buida xutant la pilota fora. Messi va arribar sol, el president Puigdemont hi arriba acompanyat de la bona gent d'aquest país, alguns dels quals avui, li han donat bons consells.

Joan Puig CordonEditor directe!cat