Som República Catalana o no?

Dissabte, 28 d'octubre de 2017 00:30 h

1 ( 1 vot ) carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta



Els acords del Govern Espanyol són il·legals a Catalunya



Calen marcs mentals a favor de la República Catalana aprovada pel Parlament de Catalunya per majoria absoluta, i mentre la gent que ho està celebrant ho té molt clar, ens manquen actituds positives en aquest sentit. Pocs mitjans de comunicació del país parlen dels acords del govern de Rajoy en el sentit que són il·legals, pocs parlen d’eleccions il·legals.



El govern espanyol amb el suport del PSOE/PSC I Ciudadanos ha perdut la partida, com a prova tenim l’acord il·legal pres de cessar el govern català i la convocatòria d’eleccions el proper 21 de desembre, prova evident que no tenen gens clar com implementar l’ocupació del govern català i les seves conseqüències. Recordem que tothom parlava de 6 o més mesos, en funció del retorns a la “normalitat”.



Hem d’aguantar 55 dies i derrotarem el cop a la democràcia del govern espanyol i per fer-ho cal que el nostre govern i els seus responsables transmetin marcs mentals centrats en la idea de República Catalana. Mentre el poder espanyol, polític, social i comunicatiu parla desacomplexadament de desafiament independentista i de proclamació il·legal, a casa nostra manca una actitud similar pel que fa a les primeres decisions del govern espanyol que violen clarament la legalitat catalana.



Davant les eleccions il·legals del 21-D: boicot intel·ligent i a guanyar-les



Cal una resposta intel·ligent, i si fem boicot intel·ligent a unes eleccions il·legals? si cal fem la paella insubmisa que deia la diputada cupaire, Mireia Boia. Però què passaria si anem a votar en aquestes eleccions il·legals? Us imagineu guanyant en camp contrari amb una única llista independentista instrumental?



Una sola llista independentista instrumental encapçalada pels presos polítics catalans



Una llista que en cas de guanyar amb majoria absoluta mai governarà, una llista per fer boicot a les eleccions il·legals convocades per Rajoy. Us imagineu la cara de la política espanyola la nit del 21-D amb una victòria independentista? Què diria el món? Ens han posat davant nostre una oportunitat de fer boicot intel·ligent i guanyar per partida doble.



Davant les eleccions il·legals del 21-D: un boicot?



Tindrem suficient força política i, sobretot, mediàtica per explicar un boicot electoral? Cal tenir en compte que Espanya, malauradament, té un gran control sobre el món mediàtic, i serà molt difícil que puguem argumentar un boicot a les eleccions i, a més, podem ser acusats de tenir por a la democràcia i el món pot no entendre que desprès de demanar votar, ara li fem un boicot al govern espanyol que convoca eleccions.



Reflexions que la classe política independentista haurà de fer no en calent, sinó amb el cap fred i també amb el cor, intel·ligència per obtenir el reconeixement del món a la República Catalana proclamada avui.