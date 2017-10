Cal guanyar les eleccions il•legals del #21D

Diumenge, 29 d'octubre de 2017 21:35 h

Com diu avui el diari del regim colpista, La Vanguardia, el govern espanyol ha convocat les eleccions amb tanta rapidesa per dues qüestions: no té gens clar si podrà implementar el 155 amb èxit i mantenir-lo en el temps i perquè arrel de les gravacions il·legals a membres del govern, que ja han començat a veure la llum, creu que els independentistes es trencaran davant el il·legal 21-D. D’aquesta manera, amb el PDeCAT i ERC anant per lliure, els comuns en el seu món i la CUP fent boicot, les urnes deixarien sense majoria absoluta els independentistes.



Davant el relat colpista, cal intel·ligència, audàcia i valentia. Què passa el 21-D si torna a guanyar l’independentisme? És la pregunta que no contesta cap partit unionista, ni el govern de Rajoy ni la caverna mediàtica. Davant tot això, una candidatura unitària i instrumental independentista per guanyar les eleccions il·legals es perfila com a la millor alternativa a l’embat de l’Estat espanyol.



Aquesta és la clau, una llista unitària i instrumental que bloquegi democràticament els colpistes contra la democràcia -avalada pel PSC, Ciudadanos i PPC-, una llista que porti a la majoria absoluta independentista el 21-D i que impedeixi la constitució de cap govern sortit d’aquestes eleccions il·legals.



Quines són les claus per mantenir la unitat independentista i fer possible la candidatura unitària i instrumental per guanyar les eleccions il·legals del 21-D:



1.- Cap dels actuals diputats independentistes formarà part de la candidatura independentista, fer-ho seria reconèixer l’il·legal article 155.



2.- Serà encapçalada o en els llocs més destacats pels presos polítics catalans, d’entrada en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez.



3.- Per confeccionar la llista es prioritzarà gent compromesa amb el país vinculada al món independentista i que visualitzi clarament que és una llista instrumental i que en cap cas busca la cadira.



4.- Si s’aconsegueix la majoria absoluta es bloquejarà qualsevol formació de govern alternatiu, l’únic que es reconeix és l’actual govern presidit pel president de la República Catalana, Carles Puigdemont i els seus consellers.



Sembla que les coses es mouen intel·ligentment, la CUP obre les portes a participar a les eleccions il·legals del 21-D, ara cal veure les reaccions del PDeCAT i ERC, claus també per guanyar el 21-D