Si els independentistes guanyen el 21-D, implementaran la República?

Una cosa sabem segura, els partits que han validat l’article 155 seguiran amenaçant amb usurpar i controlar Catalunya després del 21-D, un motiu més que mostra que l’única sortida possible, si es confirma el triomf de l’independentisme a les eleccions, és la implementació de la República que va ser proclamada el 27 d’octubre.



Els partits independentistes i les seves respectives candidatures amplies i transversals ja tenen el que volien, competitivitat màxima amb tres llistes independentistes.



Ara cap independentista no té excusa per no votar en aquestes eleccions il·legals. Però tampoc cap de les candidatures independentistes, la Llista del President (PDeCAT i altres) ERC (Més, Demòcrates) i la CUP (PC...) tenen cap excusa per implementar la república.



Serà important en aquestes eleccions que les tres candidatures expliquin amb total claredat el seu programa electoral i el seu full de ruta per implementar la República. Els votants independentistes s’ho mereixen, desprès de patir per com han anat les coses un cop es va proclamar la República. República, que malgrat el 155 i per disgust d’Espanya, segueix proclamada.



Ara toca implementar-la mitjançant una victòria a les eleccions “il·legals” del proper 21-D, i si és possible en diputats i en vots. Fet que tenim a tocar, podem guanyar abastament, els independentistes tenim tres grans candidatures per guanyar el referèndum convocat pel president espanyol Mariano Rajoy, sens dubte obligat per la mateixa Unió Europea.