Sense un cop de força democràtic no guanyarem la República Catalana

Diumenge, 19 de novembre de 2017

Sense cap mena de dubte els independentistes guanyaran les eleccions “il·legals” del 21D i segurament ho faran amb més diferència que mai, fins i tot poden superar el 50% més un dels vots i s’acabarà el mite que els independentistes no tenen majoria social. Ho aconseguiran perquè les tres llistes independentistes tenen, com a mínim, projecte, Junts x Catalunya, ERC i la CUP volen implementar la república, segurament amb “horaris” diferents.



Les forces del 155 ni tant sols tenen projecte, només tenen amenaces i odi contra el país que els ha acollit. Algú s’imagina una Arrimadas presidenta de la Generalitat autonòmica, un Iceta vicepresident d’aquest govern, un ultra com Albiol conseller d’interior o un liquidador d’UDC com Espadaler conseller d’Economia? Qui pot votar un govern d’odi a Catalunya amb polítics foscos com aquests?



El #21D farà fins i tot residual la força política ideada per Ada Colau, que difícilment podrà superara els 11 diputats dels seus predecessors, Rabell i Coscubiela. En unes eleccions que els blocs del 155 i els independentistes han convertit en un referèndum, el vot als comuns és com un vot en blanc o nul, un vot llençat a la famosa paperera de la història.



Mentrestant veiem com la Catalunya usurpada (23 dies) pateix un espoli brutal, llistes negres de mossos independentistes, bloqueig dels pagaments a les entitats de la societat civil catalana, informació sensible del govern requisada pels homes de negre, noves places de mestres bloquejades, bloqueig informatiu d’un govern legalment constituït, i moltes més coses que avui encara no sabem.



Per tots aquests motius, perquè el 21-D malgrat jugar en camp contrari els independentistes tindran la major victòria democràtica, cal que els tres partits clarifiquin el seu full de ruta per implementar la República Catalana que vam proclamar aquell “trist” 27 d’octubre, cal que aprofitin el cop de força democràtic de les urnes i forcin la unilateralitat que volen els milions de vots independentistes que representen una majoria social.



Sense un cop de força democràtic mai aconseguirem la independència, cal guanyar-la i amb un poble al darrere com el que tenim no s’entendria que els polítics independentistes no ho aconseguissin. Els nostres polítics no han de caure en l’error de governar l’autonomia, perquè les amenaces de violència del govern espanyol, avesat a amenaçar i a negar el diàleg, ara s’han esvaït. El govern espanyol ja no pot amenaçar en aplicar la violència ni aplicar-la, ho ha dit als quatre vents per sortir al pas de les acusacions d’amenaces de morts després de l’1-O.



Si guanyem cal que ens plantem fins que Europa obligui a Espanya acceptar la força de la democràcia que ens donarà el fet de quatre referèndums guanyats.