Unilateralitat per guanyar la bilateralitat

Us imagineu un govern presidit per Inés Arrimadas, de vicepresident Miquel Iceta, de conseller de l’interior Xavier Albiol i de conseller d’economia el liquidador d’UDC, Ramon Espadaler? Sinó voleu un govern com el descrit, el proper 21-D cal rebentar les urnes de vots independentistes a JuntsxCatalunya, a ERC i a la CUP.



Guanyem el 21-D en escons i vots i d’aquesta manera deixem sense excuses a tots aquells que dubten, posem en valor la voluntat d’aquest poble que ja es major d’edat i que vol decidir fins on estem disposats arribar per aconseguir implementar la república catalana proclamada el 27-D.



Si guanyem ningú tindrà dret a gestionar l’autonomia, els partits guanyadors estaran obligats a defensar la república proclamada sense defallir, peti qui peti, practicarem la unilateralitat per guanyar-nos la bilateralitat d’estat a estat, en igualtat de condicions, de República Catalana a Monarquia Espanyola.



Hem acceptat participar i guanyar unes eleccions en camp contrari convocades per un govern repressor, per tant, caldrà exigir abans de formar govern garanties de reconeixement dels resultats. En aquest sentit caldrà que el govern espanyol deixi en llibertat tots els presos polítics, tancar tots els procediments judicials, retirada de les forces de policia espanyola que ens amenacen i deixà sense efecte qualsevol repressió contra els ciutadans i entitats que han defensat la república proclamada.



Si guanyem el 21-D cal exigir als nostres polítics, fermesa, intel·ligència i cap reculada en el nostre camí pel reconeixement i implementació de la república, retardar-ho seria fer el joc als repressors, seria deixar la ciutadania en mans d’un estat que vol liquidar fins i tot el model autonòmic. A rebentar les urnes amb vots independentistes el proper 21-D.